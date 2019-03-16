Министр обороны Грузии считает интеграцию страны в НАТО гарантией безопасности

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил 16 марта, что вступление страны в НАТО — гарант ее безопасности и суверенитета.

По его словам, Грузия взяла курс на интеграцию в НАТО, и это ее суверенное право. Вступление в альянс даст гарантию безопасности Грузии, ее демократическому развитию. Он также отметил, что страна проведет необходимые реформы для вступления в организацию, продолжая выполнять условия сотрудничества с НАТО, которое было подписано 5 лет назад на саммите в Уэльсе.

Изория рассказал о международных учениях и подчеркнул, что учение NATO — Georgia Exercise 2019 не направлено против РФ и других государств.

«Это командно-штабные учения, в них примут участие около 350 военнослужащих из 24 стран — членов и партнеров НАТО, специфика учений состоит в их сугубо оборонительном характере», — прокомментировал он.

Ранее Минобороны сообщало, что местом для учений выбран Совместный центр обучения и оценки НАТО — Грузия в Крцаниси. Известно, что первый раз подобное мероприятие прошло в 2016 году в Грузии. Тогда в нем участвовало 14 стран.

Целью обучения является повышение Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран-членов НАТО, а также сотрудничество с партнерами альянса. В ходе мероприятия планируется отработать реагирование на кризисные ситуации. Наблюдать за тренировками будут члены Департамента миротворческих операций ООН и ВОЗ.

НАТО и Грузия сотрудничают с конца 90-х годов. В 2002 году президент страны Эдуард Шеварднадзе заявил о желании Грузии вступить в ряды альянса. Следующий президент страны — Михаил Саакашвили — также подтвердил это намерение. Новое правительство, которое пришло к власти после победы «Грузинской мечты» в октябре 2012 года продолжило политику интеграции в НАТО, но в тот период главной задачей власти назвали восстановление отношений с Россией без ущерба Грузии.

В 2015 и 2016 годах в Тбилиси приезжал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тогда он заверил, что Грузия вступит в НАТО, но отмечал, что точных сроков назвать не может. В конце марта 2019 года он вновь приедет в страну и примет участие в учениях НАТО и Грузии.

Однако ряд политиков не поддерживают курс на интеграцию в НАТО. Более активную позицию по этому вопросу высказывает экс-спикер парламента и руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она считает, что ни США, ни Америка не смогут помочь Грузии в решении ее главных проблем и полагает, что они могут исчезнуть только после нормализации отношений с РФ.