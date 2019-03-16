Тысячи протестующих вышли на митинг против властей Черногории

Тысячи человек вышли в субботу на площадь Независимости в центре Подгорицы, чтобы мирно выразить протест против президента и правительства Черногории и призвать их уйти в отставку из-за коррупции. Акция транслируется в Facebook организаторов — гражданского движения «Сопротивляйся 97 тысяч».

Ранее митингующие потребовали, чтобы президент Мило Джуканович, премьер Душко Маркович и руководство спецпрокуратуры страны покинули свои посты до 15 марта, объявив следующий день датой общенациональных протестов.

На площадь пришло множество студентов и преподавателей, в руках у людей плакаты с лозунгами «Мило прочь», «С нас хватит!», «Встань и победи».

Выступающие призывают людей объединиться против тех, кто приватизировал Черногорию, и добиться освобождения страны и ее госструктур.

«Пока вы грабите государственные ресурсы и прохлаждаетесь по Дубаю, Сен-Тропе, открываете оффшорные компании, где ваш государственный флаг?» — обратился к властям университетский преподаватель Джемаль Перович.

Напомним, близкий к руководству республики черногорский бизнесмен Душко Кнежевич, владелец крупнейшей финансовой компании страны Atlas Group, ранее был обвинен в коррупции, после чего решил обнародовать компромат на президента и членов партии власти.

Президент Джуканович отверг его обвинения, утверждая, что ими воспользуются для организации протестов и попытки переворота.