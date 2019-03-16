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Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

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22:06   16 Марта 2019
Весь мир

Спецпредставитель США по Венесуэле и замглавы МИД РФ встретятся 18 марта

Спецпредставитель США по Венесуэле и замглавы МИД РФ встретятся 18 марта

Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс и замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18-19 марта встретятся в Риме, рассказали в субботу Госдепартаменте США.

В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства уточняется, что стороны проведут переговоры по ухудшению ситуации в Венесуэле.

Напомним, ранее ситуацию в Венесуэле, а также на Украине и в Сирии обсудили первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов, первый замглавы МИД Швеции Анника Седер и сопредседатель российско-шведского наблюдательного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Анн Линде. Как уточняет МИД РФ, встреча прошла в Стокгольме.

Спецпредставитель США по Венесуэле и замглавы МИД РФ встретятся 18 марта

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #госдеп #мид рф #венесуэла

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