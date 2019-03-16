Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Российский кинорежиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован в реанимацию одной из столичных больниц. Об этом стало известно из Telegram-канала «112».

Сообщается, что народного артиста СССР в бессознательном состоянии дома нашел его сын. 93-летнего режиссера срочно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.

Напомним, в конце прошлого года Хуциев не стал ложиться в больницу, потребовав рядом с собой присутствие супруги Ирины Соловьевой. Известно, что их госпитализировали вдвоем, поместив в одну палату. 5 января его жена умерла.

В данный момент Хуциев находится в Боткинской больнице под присмотром медиков, которые борются за его жизнь. Эту информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.

В этом году намечена премьера картины кинорежиссера «Невечерняя». Этот фильм показывает диалог двух писателей — Чехова и Толстого — по главным русским вопросам. Хуциев режиссировал картину и написал к ней сценарий.