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22:06   16 Марта 2019
Россия

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Российский кинорежиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован в реанимацию одной из столичных больниц. Об этом стало известно из Telegram-канала «112».

Сообщается, что народного артиста СССР в бессознательном состоянии дома нашел его сын. 93-летнего режиссера срочно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. 

Напомним, в конце прошлого года Хуциев не стал ложиться в больницу, потребовав рядом с собой присутствие супруги Ирины Соловьевой. Известно, что их госпитализировали вдвоем, поместив в одну палату. 5 января его жена умерла. 

В данный момент Хуциев находится в Боткинской больнице под присмотром медиков, которые борются за его жизнь. Эту информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.

В этом году намечена премьера картины кинорежиссера «Невечерняя». Этот фильм показывает диалог двух писателей — Чехова и Толстого — по главным русским вопросам. Хуциев режиссировал картину и написал к ней сценарий. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #кинорежиссер #хуциев #экстренная госпитализация

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