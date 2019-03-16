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21:57   16 Марта 2019
Весь мир

Тысячи сторонников независимости Каталонии собрались на акции в центре Мадрида

Тысячи сторонников независимости Каталонии собрались на акции в центре Мадрида

Тысячи человек вышли субботним вечером на акции за независимость Каталонии в центре Мадрида, главный лозунг митингующих — «Самоопределение это не преступление. Демократия — решать», сообщает ТАСС.

Главными организаторами мероприятия выступили Национальная каталонская ассамблея и «Омниум културал» — сторонники выхода автономии из состава королевства. К ним примкнули члены регионального правительства, а также глава Каталонии Ким Торра.

Участники протеста рассказали ТАСС, что, по их мнению, испанские власти обязаны разрешить провести референдум о независимости автономии.

«У Каталонии должно быть право на самоопределение», — заявил один из протестующих.

Он также подверг критике начавшийся 12 февраля судебный процесс над лидерами движения сепаратистов. Он уверен, что их судят за идеи.

Среди обвиняемых — экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие члены кабмина и парламента региона. Испанская прокуратура вменяет им подстрекательство к бунту и растрату госсредств, наказание может составить 25 лет тюрьмы.

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Автор: Мария Милкевич
#испания #независимость #протесты #каталония

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