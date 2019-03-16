Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Украинская журналистка Олеся Медведева в своем блоге на портале «Страна.ua» рассказала об итогах своей поездки в Крым.

Девушка посетила полуостров и сняла несколько сюжетов о местных изменениях с момента вхождения республики в состав РФ. В первом выпуске она заявила, что жители полуострова «окончательно окопались» и пришла к выводу, что Крым живет по законам России.

В последнем сюжете девушка рассказала об общих впечатлениях от ее поездки на полуостров. Она отметила, что Россия за пять лет вложила в регион больше средств, чем Украина за последние 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — сообщила журналистка.

Девушка также провела анализ цен, развеяв миф о том, что российские товары более дорогие. Согласно ее оценке, в Крыму «что-то дороже, а что-то дешевле». Так, на полуострове более дешевый бензин и коммунальные услуги и более высокие пенсии и зарплаты, чем на Украине.

Блогер сообщила, что многие международные и российские компании не могут функционировать из-за санкций.

«Неудобством» для жителей Крыма Медведева посчитала обязательное соблюдение законов.

Она отметила, что раньше (в украинский период) никто налогов не платил, однако в России все не так.

«На Украине есть поверье, что налоги платит только лох. Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно», — заявила она.

Медведева также считает, что жители Крыма по-настоящему хотят быть частью РФ.

«По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году», — резюмировала она.

Напомним, Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав РФ. В Кремле не раз говорили, что жители полуострова выразили волю демократическим путем, который полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.