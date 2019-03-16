Источник в окружении Началовой рассказал, почему она обратилась к врачам не сразу

Певица Юлия Началова вовремя не обратилась за медицинской помощью, так как считала, что не происходит ничего серьезного, рассказал Федеральному агентству новостей источник в окружении погибшей.

Ранее пиар-директор певицы Анна Исаева объявила, что в субботу Началовой не стало. Женщине было 38 лет. По предварительной информации ФАН, у нее отказало сердце.

Стало известно, что 8 марта Началова попала в больницу, где медики несколько дней пытались понизить уровень сахара в крови, а три дня спустя ввели в кому, после чего подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Накануне певице прооперировали ногу.