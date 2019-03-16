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 Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране
21:05   16 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо 16 марта заявил, что около 80% венесуэльских военных выступают за политические изменения в стране. Такое заявление лидер оппозиции сделал в ходе митинга в городе Валенсия. Его высказывание процитировал на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас.

«Восемьдесят процентов представителей вооруженных сил хотят перемен [в стране]. Этого же желает и народ Венесуэлы», — сообщил Гуаидо.

Гуиадо также воспользовался возможностью и вновь сообщил о необходимости прекратить узурпацию власти и провести честные выборы. 

Напомним, в конце января Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В тот же день его самопровозглашение было признано США и странами-союзниками.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил, что разрывает дипломатические отношения с США. Мадуро поддержал ряд стран, в том числе Россия, Турция и Китай. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #весь мир #венесуэла #гуаидо

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