Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо 16 марта заявил, что около 80% венесуэльских военных выступают за политические изменения в стране. Такое заявление лидер оппозиции сделал в ходе митинга в городе Валенсия. Его высказывание процитировал на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас.

Presidente (E) @jguaido en Carabobo: 80% de las Fuerzas Armadas quieren cambio, como lo quiere el pueblo de Venezuela. #16Mar — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) March 16, 2019

«Восемьдесят процентов представителей вооруженных сил хотят перемен [в стране]. Этого же желает и народ Венесуэлы», — сообщил Гуаидо.

Гуиадо также воспользовался возможностью и вновь сообщил о необходимости прекратить узурпацию власти и провести честные выборы.

Напомним, в конце января Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В тот же день его самопровозглашение было признано США и странами-союзниками.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил, что разрывает дипломатические отношения с США. Мадуро поддержал ряд стран, в том числе Россия, Турция и Китай.