Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу еще два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, разместив их на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Об этом свидетельствую данные ресурса MilRadar, отслеживающего перемещение военных самолетов. При этом отмечается, что в предыдущие два дня на базу Фэрфорд прибыли еще четыре американских бомбардировщика – два Б-52 и один В-52Н, то есть с учетом прибывших в субботу в Великобритании размещены шесть ядерных бомбардировщиков США.

Прибывшие в субботу утром на британскую базу бомбардировщики с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели, как отмечается, с американской базы Барксдейл в штате Луизиана.

15 MAR: USAF B52 60-0032 DRYER92 departed Barksdale at approx 2125z to RAF Fairford pic.twitter.com/rUyYs1EOGn — Mil Radar (@MIL_Radar) 16 марта 2019 г.

Позывные прибывших ранее самолетов STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91. При этом ранее сообщалось, что бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress накануне совершил полет вблизи российской границы, пролетев над Балтийским морем вблизи от Калининградской области. По данным Минобороны РФ, В-52 летел над нейтральными водами и не приближался к госгранице РФ ближе чем на 150 километров. Как только российские РВО взяли его на сопровождение, самолет сразу развернулся.