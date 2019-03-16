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21:09   16 Марта 2019
Весь мир

Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу еще два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, разместив их на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Об этом свидетельствую данные ресурса MilRadar, отслеживающего перемещение военных самолетов. При этом отмечается, что в предыдущие два дня на базу Фэрфорд прибыли еще четыре американских бомбардировщика – два Б-52 и один В-52Н, то есть с учетом прибывших в субботу в Великобритании размещены шесть ядерных бомбардировщиков США.

Прибывшие в субботу утром на британскую базу бомбардировщики с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели, как отмечается, с американской базы Барксдейл в штате Луизиана.

 

Позывные прибывших ранее самолетов STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91. При этом ранее сообщалось, что бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress накануне совершил полет вблизи российской границы, пролетев над Балтийским морем вблизи от Калининградской области. По данным Минобороны РФ, В-52 летел над нейтральными водами и не приближался к госгранице РФ ближе чем на 150 километров. Как только российские РВО взяли его на сопровождение, самолет сразу развернулся.

 

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Автор: Александр Люблинский
#великобритания #сша #бомбардировщики #базафэрфорд

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