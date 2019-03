Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу еще два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, разместив их на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Об этом свидетельствую данные ресурса MilRadar, отслеживающего перемещение военных самолетов. При этом отмечается, что в предыдущие два дня на базу Фэрфорд прибыли еще четыре американских бомбардировщика – два Б-52 и один В-52Н, то есть с учетом прибывших в субботу в Великобритании размещены шесть ядерных бомбардировщиков США.

Прибывшие в субботу утром на британскую базу бомбардировщики с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели, как отмечается, с американской базы Барксдейл в штате Луизиана.

15 MAR: USAF B52 60-0032 DRYER92 departed Barksdale at approx 2125z to RAF Fairford pic.twitter.com/rUyYs1EOGn

Позывные прибывших ранее самолетов STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91. При этом ранее сообщалось, что бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress накануне совершил полет вблизи российской границы, пролетев над Балтийским морем вблизи от Калининградской области. По данным Минобороны РФ, В-52 летел над нейтральными водами и не приближался к госгранице РФ ближе чем на 150 километров. Как только российские РВО взяли его на сопровождение, самолет сразу развернулся.

B52H Arriving at Raf Fairford Friday 15th March 2019.. Video taken by my son #Josh Gardner pic.twitter.com/f9maS8Knx4