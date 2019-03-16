Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль один из главных активов Мадуро

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль нефтяную компанию Citgo (базируется в США), которая является «дочкой» государственной венесуэльской PDVSA. Об этом в своем Twitter сообщил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Querían robárselo todo, pero ya tenemos control de @CITGO y la licencia para seguir operando la empresa, rescatando un importante activo de la Nación. Quieren que abandonemos las calles, pero mañana todos saldremos a organizarnos para cesar al usurpador. https://t.co/0h2ZovJphq — Juan Guaidó (@jguaido) March 15, 2019

«Они [власти Венесуэлы] хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал лидер оппозиции.

Также он заявил, что действующий президент Николас Мадуро «узурпатор», которого следует остановить. Для этого оппозиция и намерена объединиться, считает Гуаидо.

Оппозиционер подтвердил получение лицензии Citgo Минфина США и то, что она продолжит работу в Венесуэле в ближайшие 1,5 года. Это заявление также было опубликовано Вашингтоном 14 марта.

Напомним, компания владеет заводами по нефтепереработке в США, а также транспортирует и продает нефть и нефтепродукты. В конце января текущего года компания попала под санкции США после того, как Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Citgo разрешили проводить операции, однако запретили переводить выручку на счета PDVSA.

В конце февраля сообщалось, что Citgo официально перестала сотрудничать PDVSA и выплачивать дивиденды. Ранее союзники Гуаидо назначили личных представителей в советы директоров обеих компаний.