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20:43   16 Марта 2019
Весь мир

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль один из главных активов Мадуро

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль один из главных активов Мадуро

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль нефтяную компанию Citgo (базируется в США), которая является «дочкой» государственной венесуэльской PDVSA. Об этом в своем Twitter сообщил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо. 

«Они [власти Венесуэлы] хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал лидер оппозиции. 

Также он заявил, что действующий президент Николас Мадуро «узурпатор», которого следует остановить. Для этого оппозиция и намерена объединиться, считает Гуаидо.

Оппозиционер подтвердил получение лицензии Citgo Минфина США и то, что она продолжит работу в Венесуэле в ближайшие 1,5 года. Это заявление также было опубликовано Вашингтоном 14 марта. 

Напомним, компания владеет заводами по нефтепереработке в США, а также транспортирует и продает нефть и нефтепродукты. В конце января текущего года компания попала под санкции США после того, как Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Citgo разрешили проводить операции, однако запретили переводить выручку на счета PDVSA.

В конце февраля сообщалось, что Citgo официально перестала сотрудничать PDVSA и выплачивать дивиденды. Ранее союзники Гуаидо назначили личных представителей в советы директоров обеих компаний. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #венесуэла #мадуро #гуаидо

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