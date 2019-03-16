Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Источник в окружении Началовой рассказал, почему она обратилась к врачам не сразу

Источник в окружении Началовой рассказал, почему она обратилась к врачам не сразу
Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве
Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

 Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране
Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Источник в окружении Началовой рассказал, почему она обратилась к врачам не сразу

Источник в окружении Началовой рассказал, почему она обратилась к врачам не сразу
Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве
Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

Американские ядерные бомбардировщики прибыли на британскую базу

 Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране

Гуаидо заявил, что большая часть военных Венесуэлы хотят перемен в стране
20:47   16 Марта 2019
Весь мир

Макрон отправил в отставку главу департамента общественного порядка полиции Парижа

Макрон отправил в отставку главу департамента общественного порядка полиции Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ об отстранении от должности руководителя Департамента общественного порядка и дорожного движения префектуры полиции Парижа Алена Жибелена.

Об этом в субботу сообщает Journal officiel de la République française, отмечая, что документ был подписан накануне – 15 марта.

«Декретом президента от 15 марта 2019 года прекращаются полномочия <...> главы департамента Префектуры полиции по обеспечению общественного порядка и дорожного движения, которые исполнял Ален Жибелен», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Жибелен был переведен в свое прежнее подразделение в должности главного комиссара.

О причинах отставки Жибелена не сообщается, однако в газете Le Monde высказывается предположение, что глава департамента, отвечавшего за порядок в ходе манифестаций, может быть связана с тем расследованием, которое полиция проводила по отношению к помощнику Макрона – Александру Беналлю. При этом Беналль сам обвинил Жибелена во лжи.

Макрон отправил в отставку главу департамента общественного порядка полиции Парижа

Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел на первомайской манифестации 2018 года. Александр Беналль, не являясь сотрудником полиции, «снаряженный шлемом» напал на одного из участников митинга. Момент нападения зафиксирован на видео, на котором видно, как человек в специальном шлеме повалил на землю молодого манифестанта, несколько раз его ударил и скрылся.

Жибелен заявлял, что у экс-помощника президента не было разрешения от префектуры полиции на работу вместе с полицейскими на митинге. Беналль, со своей стороны, заявил, что глава полицейского департамента врет, и у него было разрешение на участие в операции по обеспечению порядка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#увольнение #макрон #жибелен #беналль #департаментполиции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...