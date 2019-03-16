Макрон отправил в отставку главу департамента общественного порядка полиции Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ об отстранении от должности руководителя Департамента общественного порядка и дорожного движения префектуры полиции Парижа Алена Жибелена.

Об этом в субботу сообщает Journal officiel de la République française, отмечая, что документ был подписан накануне – 15 марта.

«Декретом президента от 15 марта 2019 года прекращаются полномочия <...> главы департамента Префектуры полиции по обеспечению общественного порядка и дорожного движения, которые исполнял Ален Жибелен», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Жибелен был переведен в свое прежнее подразделение в должности главного комиссара.

О причинах отставки Жибелена не сообщается, однако в газете Le Monde высказывается предположение, что глава департамента, отвечавшего за порядок в ходе манифестаций, может быть связана с тем расследованием, которое полиция проводила по отношению к помощнику Макрона – Александру Беналлю. При этом Беналль сам обвинил Жибелена во лжи.

Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел на первомайской манифестации 2018 года. Александр Беналль, не являясь сотрудником полиции, «снаряженный шлемом» напал на одного из участников митинга. Момент нападения зафиксирован на видео, на котором видно, как человек в специальном шлеме повалил на землю молодого манифестанта, несколько раз его ударил и скрылся.

Жибелен заявлял, что у экс-помощника президента не было разрешения от префектуры полиции на работу вместе с полицейскими на митинге. Беналль, со своей стороны, заявил, что глава полицейского департамента врет, и у него было разрешение на участие в операции по обеспечению порядка.