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20:16   16 Марта 2019
Россия

Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет

Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет

Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Об этом стало известно от официального представителя артистки Анны Исаевой. 

В своем Instagram пиар-директор Началовой написала, что сердце артистки перестало биться.

Девушка умерла в результате операции по ампутации ноги. Организм певицы не смог перенести операцию. 

Напомним, ранее стало известно, что артистку госпитализировали, однако представители Началовой отрицали этот факт. Спустя несколько дней появились новые слухи об ухудшении состояния здоровья исполнительницы, которые впоследствии подтвердились. Она перенесла операцию на ноге. Как сообщали СМИ, у певицы началось кровотечение. Она находилась в искусственной коме в реанимации. 

Певица не раз говорила, что страдает подагрой, однако долгое время скрывала этот факт. В прошлом году, разговаривая с Борисом Корчевниковым в рамках программы «Судьба человека», Началова призналась, что причиной ее заболевания стала пластическая операция. Она сообщила, что ее импланты не прижились, из-за этого началось заражение крови. Как следствие — отказали почки. 

Из-за случившегося ей пришлось пройти через ряд операций по удалению силиконовой груди. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #умерла юлия началова

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