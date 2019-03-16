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20:00   16 Марта 2019
Россия

Центр для досуга петербургской молодежи откроют в пустующем кинотеатре

Центр для досуга петербургской молодежи откроют в пустующем кинотеатре

Центр для досуга молодежи появится через два года в Санкт-Петербурге и будет расположен в здании советского кинотеатра «Фестиваль», которое пустует уже 15 лет. Об этом сообщил 16 марта врио главы города Александр Беглов в ходе беседы с членами молодежных организаций Выборгского района. 

Он отметил, что кинотеатр стоял долго в разрушенном состоянии, и что сейчас его приводят в порядок. 

«Мы думаем, что к 2021 году мы его введем в строй», — сказал глава города. 

По его словам, из бывшего кинотеатра на проспекте Просвещения планируется создать центр для молодежи с творческими, образовательными и иными студиями, где будут заниматься более 1,5 тысячи молодых людей. Там же разместят лектории, конференц-залы и пространство для выставок. Также будет организован центр развития добровольчества. 

Представительница молодежной организации, которая участвовала в разработке центра для досуга, общаясь с городским руководством сообщила, что новая площадка будет доступна людям с ограниченными возможностями здоровья. 

«Это даст им возможность общаться со своими сверстниками», — сообщила она. 

В настоящий момент 33-летнее здание с площадью более пяти тысяч квадратных метров считается аварийным. Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации губернатора Петербурга, в текущем году из бюджета выделено 100 миллионов рублей для начального этапа работ по ремонту. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #общество #беглов #дом молодежи #досуг для молодежи

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