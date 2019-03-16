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Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

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19:28   16 Марта 2019
Россия

Полонский заявил, что может за три дня научить любого построить пять этажей

Полонский заявил, что может за три дня научить любого построить пять этажей

Российский девелопер Сергей Полонский считает, что занятию бизнесу нужно упорно учиться, как и любой другой дисциплине. Чем больше тренируешься, тем больше шансов на успех. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» на конференции «Didgital. Счастье»

«Бизнес — это реально математика, решение математических задач. Задачи, которые в школе у нас были: «апельсины…бананы». И в бизнесе точно также. Ты сидишь и собираешь цифры, смотришь общую картинку», — сказал предприниматель.

Экс-миллиардер признался, что всегда сам писал бизнес-планы. Чтобы посмотреть на проект, лично вырисовывал каждый этаж своего дома. Он выразил сожаление в связи с тем, что сейчас в России уничтожается профессия девелопера.

Полонский считает, что эта деятельность может стать отличной стартовой площадкой для любого бизнеса.

«Реально построить пять-десять этажей здания. Я абсолютно каждого могу научить за три дня. А это хороший старт!» — пообещал основатель строительной компании Mirax Group.

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Автор: Вероника Комкова

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