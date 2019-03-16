Полонский заявил, что может за три дня научить любого построить пять этажей

Российский девелопер Сергей Полонский считает, что занятию бизнесу нужно упорно учиться, как и любой другой дисциплине. Чем больше тренируешься, тем больше шансов на успех. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» на конференции «Didgital. Счастье»

«Бизнес — это реально математика, решение математических задач. Задачи, которые в школе у нас были: «апельсины…бананы». И в бизнесе точно также. Ты сидишь и собираешь цифры, смотришь общую картинку», — сказал предприниматель.

Экс-миллиардер признался, что всегда сам писал бизнес-планы. Чтобы посмотреть на проект, лично вырисовывал каждый этаж своего дома. Он выразил сожаление в связи с тем, что сейчас в России уничтожается профессия девелопера.

Полонский считает, что эта деятельность может стать отличной стартовой площадкой для любого бизнеса.