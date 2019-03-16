Школьник из Волжского взял на передержку более 200 летучих мышей, которых волонтеры нашли в мусорных баках на этой неделе. Оказалось, что у него есть опыт ухаживания за рукокрылыми, поэтому к нему обратились с просьбой помочь спасти животных. Об этом сообщила 16 марта ТАСС зоозащитница Наталья Грандовская.

По ее словам, прохожие услышали шум, а, заглянув в мусорные баки, обнаружили там летучих мышей. Об этом написали в соцсетях. На место приехали волонтеры и спасли более 200 мышей.

«Решили обратиться к этому мальчику, потому что у него есть опыт откармливания мышей и он занимается помощью птицам», — сообщила она.

Зоозащитница также отметила, что школьник продержит у себя мышей около месяца, а затем выпустит их на волю. Сообщается, что всех мышей волонтерам спасти не удалось. Некоторых животных до приезда зоологов выпустили из пакета прохожие. Скорее всего они погибли.

«Летучие мыши не выживают в такое время, потому что нет насекомых, температура не стабильна. Им еще минимум как месяц надо было находиться в спячке», — пояснила женщина.

По словам очевидца, жительница дома дома нашла стаю летучих мышей у себя на балконе и выбросила их рядом с мусоркой дома. Зоологи намерены наказать виновных из-за такого обращения с животными и уже написали заявление в полицию и природоохранную прокуратуру.

Пресс-служба регионального МВД подтвердила заявление от активистов.