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19:35   16 Марта 2019
Россия

Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Школьник из Волжского взял на передержку более 200 летучих мышей, которых волонтеры нашли в мусорных баках на этой неделе. Оказалось, что у него есть опыт ухаживания за рукокрылыми, поэтому к нему обратились с просьбой помочь спасти животных. Об этом сообщила 16 марта ТАСС зоозащитница Наталья Грандовская. 

По ее словам, прохожие услышали шум, а, заглянув в мусорные баки, обнаружили там летучих мышей. Об этом написали в соцсетях. На место приехали волонтеры и спасли более 200 мышей. 

«Решили обратиться к этому мальчику, потому что у него есть опыт откармливания мышей и он занимается помощью птицам», — сообщила она. 

Зоозащитница также отметила, что школьник продержит у себя мышей около месяца, а затем выпустит их на волю. Сообщается, что всех мышей волонтерам спасти не удалось. Некоторых животных до приезда зоологов выпустили из пакета прохожие. Скорее всего они погибли. 

«Летучие мыши не выживают в такое время, потому что нет насекомых, температура не стабильна. Им еще минимум как месяц надо было находиться в спячке», — пояснила женщина. 

По словам очевидца, жительница дома дома нашла стаю летучих мышей у себя на балконе и выбросила их рядом с мусоркой дома. Зоологи намерены наказать виновных из-за такого обращения с животными и уже написали заявление в полицию и природоохранную прокуратуру. 

Пресс-служба регионального МВД подтвердила заявление от активистов. 

«Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — сообщили они. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #общество #волонтеры #спасение летучих мышей

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