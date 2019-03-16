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Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Школьник приютил более 200 выброшенных на помойку летучих мышей

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

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18:59   16 Марта 2019
Россия

Полонский анонсировал цифровую трансформацию российских судов

Полонский анонсировал цифровую трансформацию российских судов

Российский бизнесмен Сергей Полонский анонсировал глобальные перемены в судебной системе России. Подробности он рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня» на полях конференции «Didgital. Счастье».

По словам предпринимателя, в настоящее время с его участием идет работа над проектом, который позволит оцифровать 95 процентов судебных решений. Следователи смогут возбуждать уголовные дела только после проведения экспертизы.

«Подумайте, мы сегодня с вами живем в 21 веке. А суд может длиться три-пять лет! Как можно судиться в современном мире столько времени!? Мы считаем, что, во-первых, все бизнес-договоренности перейдут в цифровые смарт-контракты, и над этим уже ведется серьезная работа. Соответственно, как только у тебя цифровые смарт-контракты, цифровые взаимоотношения, то нет смысла и в простых судах», - сказал основатель строительной компании Mirax Group.

По словам девелопера, проект могут воплотить в жизнь в течение двух-трех лет. Он признался, что сегодня ему стыдно за современный бизнес, так как нет этики, скорости и качества, не соблюдаются контракты. 

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Автор: Вероника Комкова

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