Полонский анонсировал цифровую трансформацию российских судов

Российский бизнесмен Сергей Полонский анонсировал глобальные перемены в судебной системе России. Подробности он рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня» на полях конференции «Didgital. Счастье».

По словам предпринимателя, в настоящее время с его участием идет работа над проектом, который позволит оцифровать 95 процентов судебных решений. Следователи смогут возбуждать уголовные дела только после проведения экспертизы.

«Подумайте, мы сегодня с вами живем в 21 веке. А суд может длиться три-пять лет! Как можно судиться в современном мире столько времени!? Мы считаем, что, во-первых, все бизнес-договоренности перейдут в цифровые смарт-контракты, и над этим уже ведется серьезная работа. Соответственно, как только у тебя цифровые смарт-контракты, цифровые взаимоотношения, то нет смысла и в простых судах», - сказал основатель строительной компании Mirax Group.

По словам девелопера, проект могут воплотить в жизнь в течение двух-трех лет. Он признался, что сегодня ему стыдно за современный бизнес, так как нет этики, скорости и качества, не соблюдаются контракты.