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19:05   16 Марта 2019
Россия

Ульяновская область заключит договор с одной из провинций ЮАР

Ульяновская область заключит договор с одной из провинций ЮАР

Полномочный министр посольства ЮАР в России Хенри Уильям Шорт приехал с визитом в Ульяновскую область 14 марта. Его ознакомили с технологическими достижениями и рассказали об инвестиционном потенциале региона. Также сообщается, что министр участвовал в открытии выставки, которая посвящена Нельсону Манделе. 

Во время визита Шорт переговорил с Корпорацией развития Ульяновской области, а также посетил Технопарк «Ульяновский Центр Трансфера Технологий». На переговорах министр выразил заинтересованность в сотрудничестве ЮАР с Ульяновской областью в сфере авиастроения, автопромышленности, в строительной и энергетической отраслях. Шорт дал высокую оценку достижениям региона в области альтернативной энергетики и предложил обмениваться опытом в этой сфере. 

Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода заявила, что ЮАР — стратегический партнер РФ по международному блоку БРИКС. Она отметила, что между странами установлен безвизовый режим, и существуют общие интересы в сфере экономического и культурного развития. Для налаживания российско-африканских отношений регион намерен заключить договор о сотрудничестве с одной из провинций ЮАР. 

В то же время Шорт считает, что следующий год для взаимоотношений РФ со странами Африки станет годом развития. Это связано с тем, что в 2020 году председателем Африканского союза станет президент ЮАР Сирил Рамафос.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сотрудничество #договор #весь мир #юар #ульяновская область

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