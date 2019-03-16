Ульяновская область заключит договор с одной из провинций ЮАР

Полномочный министр посольства ЮАР в России Хенри Уильям Шорт приехал с визитом в Ульяновскую область 14 марта. Его ознакомили с технологическими достижениями и рассказали об инвестиционном потенциале региона. Также сообщается, что министр участвовал в открытии выставки, которая посвящена Нельсону Манделе.

Во время визита Шорт переговорил с Корпорацией развития Ульяновской области, а также посетил Технопарк «Ульяновский Центр Трансфера Технологий». На переговорах министр выразил заинтересованность в сотрудничестве ЮАР с Ульяновской областью в сфере авиастроения, автопромышленности, в строительной и энергетической отраслях. Шорт дал высокую оценку достижениям региона в области альтернативной энергетики и предложил обмениваться опытом в этой сфере.

Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода заявила, что ЮАР — стратегический партнер РФ по международному блоку БРИКС. Она отметила, что между странами установлен безвизовый режим, и существуют общие интересы в сфере экономического и культурного развития. Для налаживания российско-африканских отношений регион намерен заключить договор о сотрудничестве с одной из провинций ЮАР.

В то же время Шорт считает, что следующий год для взаимоотношений РФ со странами Африки станет годом развития. Это связано с тем, что в 2020 году председателем Африканского союза станет президент ЮАР Сирил Рамафос.