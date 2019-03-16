США «блэкаутом» проверили безопасность Венесуэлы, заявил эксперт

Заявление венесуэльского лидера в субботу приводит Федеральное агентство новостей. В частности, Мадуро заявил, что за кибератакой на венесуэльскую энергосистему, осуществленной из Хьюстона и Чикаго, стоит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Это была самая крупная кибератака, о которой известно на планете Земля», - подчеркнул Мадуро.

Напомним: после масштабной аварии на гидроэлектростанции «Эль-Гури» 7 марта, когда электричество было отключено более чем в 20 венесуэльских штатах, восстановить подачу электроэнергии удалось лишь неделю спустя.

На минувшей неделе политический обозреватель и экономист из США Пол Робертс опубликовал материал, в котором обвинил Вашингтон во лжи и распространении фейков в медиапространстве на тему «гуманитарной катастрофы» и «ущемлении прав человека» в Венесуэле при президентстве Николасе Мадуро. К такому выводу Робертс пришел, ознакомившись с докладом международных наблюдателей, включая представителей ООН, посетивших республику.

Российский сенатор Алексей Пушков, со своей стороны, заявил, что Штаты развернули против Венесуэлы фейковую кампанию с целью извлечь из ситуации свою политическую выгоду.

«Тогда как администрация Трампа обвинила Мадуро в поджоге гуманитарного конвоя, выяснилось, что грузовики подожгли сами сторонники Гуаидо», - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В череде антивенесуэльских фейков США периодически вспоминают и про Россию. Не так давно агентство Reuters охотно растиражировало выдумки афериста Евгения Шабаева о якобы отправленной в Венесуэлу на помощь Мадуро так называемой ЧВК «Вагнера».

Кроме того, издание Times сообщало о том, что венесуэльское золото было якобы вывезено сторонниками Мадуро в Москву самолетами российского авиаперевозчика Nordwind. В российской Госдуме, комментируя данные публикации, посмеялись над выводами западных журналистов, сделанными на основании данных о перемещении самолетов. При этом депутаты отметили:

«США взяли курс на смену власти в Венесуэле, и подобные публикации — это маскировочные действия».

Сложившуюся ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал Константин Блохин – ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук.

По его мнению, слова Мадуро о том, что кибератака на энергосистему Венесуэлы была совершена Вашингтоном, похожи на правду.

«Я вполне допускаю, что это была целенаправленная организованная атака на венесуэльскую электросистему со стороны США, потому что просто так свет во всей стране внезапно не гаснет, а у США есть свои мотивы», - отметил Блохин.

Также он не исключил справедливости слов Мадуро от том, что за управляемой аварией на энергосистему Венесуэлы стоят именно американцы, целью которых было проверить уровень безопасности страны. Однако, по словам эксперта, в данном случае одних слов главы государства недостаточно, нужны доказательства.

Блохин считает, что Вашингтон, потерпев геополитические провалы в Евразии, хочет компенсировать их в другом полушарии – в Латинской Америке, а Венесуэлу Штаты выбрали, так как не хотят, чтобы Россия после разрыва ДРСМД превратила Венесуэлу во вторую Кубу, а также намерены не подпустить Китай к ресурсам этой страны.

Именно поэтому, по мнению эксперта, американцам потребовалось сменить в Венесуэле политический режим, и кибератака на энергосистему Венесуэлы – это лишь один из методов. Другим методом – и более успешным – является развернутая в прозападных СМИ фейковая кампания против Мадуро. Во всем мире информация об истинном положении дел в Венесуэле искажается так сильно, что многие читатели искренне не понимают, как президент этой страны еще удерживает власть.

В заключение, эксперт предположил, что США все же не станут вводить войска в Венесуэлу, так как делают ставку на другие методы – подобные уже совершенным кибератакам и информационной кампании.