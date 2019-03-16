Полонский посоветовал голодать, чтобы выйти на «световые скорости»
Бизнесмен, основатель строительной компании Mirax group Сергей Полонский посоветовал россиянам больше отдыхать и стараться уезжать в теплые страны, чтобы поддерживать состояние счастья. Ведь только счастливые люди могут творить и генерировать идеи. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» на полях конференции «Didgital. Счастье».
Предприниматель объяснил взаимосвязь на примере с работой автомобиля:
«Человек – это непростая система. Мы ведь делаем техосмотр машины, мы за ней ухаживаем, заправляем. А за своей тушкой не следим вообще. У нас у всех внутренние органы заблокированы, потому что стрессы, холод. Чувствительность у нас пониженная, потому что мы ходим в одежде».
Все это, по мнению Полонского, мешает входить в потоковые состояния, в которых возможен творческий процесс. Сам предприниматель старается уезжать из России несколько раз в году в теплые страны. Кроме того, медитирует и голодает.
«Я раз в году, например, десять дней обязательно голодаю. В этом году пока пропустил. Потому что голодание тоже очищает организм, убирает зашлакованность, то есть пока у вас пока у вас шлаки внутри, вы можете сколько угодно прокачивать мозг, мысль, но вы не выйдете на световые скорости».