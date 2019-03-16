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18:31   16 Марта 2019
Россия

Полонский посоветовал голодать, чтобы выйти на «световые скорости»

Полонский посоветовал голодать, чтобы выйти на «световые скорости»

Бизнесмен, основатель строительной компании Mirax group Сергей Полонский посоветовал россиянам больше отдыхать и стараться уезжать в теплые страны, чтобы поддерживать состояние счастья. Ведь только счастливые люди могут творить и генерировать идеи. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» на полях конференции «Didgital. Счастье».

Предприниматель объяснил взаимосвязь на примере с работой автомобиля:

«Человек – это непростая система. Мы ведь делаем техосмотр машины, мы за ней ухаживаем, заправляем. А за своей тушкой не следим вообще. У нас у всех внутренние органы заблокированы, потому что стрессы, холод. Чувствительность у нас пониженная, потому что мы ходим в одежде».

Все это, по мнению Полонского, мешает входить в потоковые состояния, в которых возможен творческий процесс. Сам предприниматель старается уезжать из России несколько раз в году в теплые страны. Кроме того, медитирует и голодает.

 «Я раз в году, например, десять дней обязательно голодаю. В этом году пока пропустил. Потому что голодание тоже очищает организм, убирает зашлакованность, то есть пока у вас пока у вас шлаки внутри, вы можете сколько угодно прокачивать мозг, мысль, но вы не выйдете на световые скорости».

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Автор: Вероника Комкова
#бизнес #полонский #предприниматели #didgital

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