«Желтые жилеты» подожгли здание парижского банка во время протестов
Здание парижского банка La Banque Tarneaud загорелось во время протестов «желтых жилетов». Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Банк располагается на первом этаже жилого здания рядом с Елисеевскими полями. Как сообщает телеканал, банк подожгли несколько демонстрантов. Пожарные также сообщили, что 11 человек пострадали, в том числе двое полицейских. Еще двух человек вытащили из огня.
В здании на втором этаже женщина и ребенок оказались заблокированы, заявляет пожарная служба.
По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, огонь ликвидируют. Он обвинил демонстрантов, которые подожгли здание.
«Люди, совершившие это, — не манифестанты, не хулиганы, это убийцы», — возмутился он в своем Twitter.
Также сообщается, что рядом с Елисеевскими полями загорелся автомобиль.
????#PARIS - Avenue Georges V ???? Une voiture incendiée à l’angle de l’Avenue des Champs-Elysées.#GilesJaunes #ActeXVIII #16Mars pic.twitter.com/WVGWHWYFQG— Gilets Jaunes Paris #Acte18✊ #Le16TousAParis (@GiletsJaunesGo) March 16, 2019
Сегодня в Париже «желтые жилеты» вновь собрались на протестную акцию. Насчитывается более семь тысяч участников. По мнению Кастанера, порядка полутора тысяч человек ведут себя агрессивно и «пришли, чтобы громить».
Полиция и демонстранты воюют друг с другом уже более двух часов. Манифестанты не щадят сотрудников полиции, бросая в них камни, взрывая дымовые шашки, переворачивая мусорные баки и ломая городские самокаты. Они также разводят пожары и поджигают автомобили.
????#PARIS - Champs-Elysées ???? Plusieurs feux ont été allumés sur l’Avenue des Champs-Elysées.#GilesJaunes #ActeXVIII #16Mars pic.twitter.com/F8u9x5nso4— Gilets Jaunes Paris #Acte18✊ #Le16TousAParis (@GiletsJaunesGo) March 16, 2019
Полиция отвечает протестантам при помощи атак слезоточивого газа, дымовых шашек и резиновых пуль. Также в ход был пущен водомет.
????#PARIS - Champs-Elysées ???? Les forces de l’ordre font usage de leur canon à eau pour repousser les manifestants. #Acte18#GiletsJaunes #ActeXVIII #16Mars pic.twitter.com/7HK52yrP1X— Gilets Jaunes Paris #Acte18✊ #Le16TousAParis (@GiletsJaunesGo) March 16, 2019
Согласно последним данным, задержано 64 демонстранта.
Напомним, «желтые жилеты» протестуют во Франции с ноября прошлого года. На первой акции демонстранты требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Тогда им удалось достичь приостановку роста цен на полгода, однако французов это не остановило. С каждой акцией список требований к власти становится все шире. Часто митинги сопровождают беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Согласно соцопросу, большинство французов хотят прекращения протестов.