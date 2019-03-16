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 Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram
18:18   16 Марта 2019
Весь мир

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram

Масштабный сбой произошел в субботу в работе популярного мессенджера Telegram. О проблемах сообщают как российские пользователи, так и жители многих других стран.

Как следует из данных ресурса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов, сложности с подключением к Telegram, входом в систему, соединением и отправкой сообщений начались в 15.00 по московскому времени.

На неполадки жалуются россияне, живущие в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Перми и Новосибирске, а также пользователи из США, Великобритании, Австрии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Бразилии, Турции и других стран.

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Автор: Александр Люблинский
#интернет #пользователи #telegram #неполадки #сбои

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