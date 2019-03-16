Штормовое предупреждение объявили в Сочи

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи в субботу, 16 марта, объявило штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах. Экстренное предупреждение объявили до вторника, 19 марта, в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров​​​.

«В горах Сочи выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно», — добавили в администрации.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Ожидаются дожди, грозы, снегопады, туман, гололедица и сильный ветер. Спасатели попросили жителей и гостей города быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.