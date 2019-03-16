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17:26   16 Марта 2019
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Сочи

Штормовое предупреждение объявили в Сочи

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи в субботу, 16 марта, объявило штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах. Экстренное предупреждение объявили до вторника, 19 марта, в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров​​​.

«В горах Сочи выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно»,  — добавили в администрации.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Ожидаются дожди, грозы, снегопады, туман, гололедица и сильный ветер. Спасатели попросили жителей и гостей города быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сочи #шторм #горы #лавина

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