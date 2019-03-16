Население Зимбабве подготовилось к встрече с ураганом «Идай»

Ураган «Идай» обрушился на Африку 14 марта. Власти пострадавших стран всеми способами защищают жителей. О подготовке руководства Зимбабве к последствиям стихии рассказал директор зимбабвийского отдела гражданской защиты Натана Нкомо корреспонденту ФАН.

По словам Нкомо, если ориентироваться на урон, нанесенный ураганом Малави, Мозамбику и ЮАР, можно уверенно сказать, что последствия стихии ощутимы. Сейчас циклон движется в направлении Зимбабве. Власти ожидают, что события будут развиваться точно также, как и с перечисленными странами. Однако Восточный Хайлендс — горный район. Горы, по мнению политика, смогут немного снизить силу циклона.

Мощные дожди принесут много разрушений, но дело только ими не ограничится. По информации метеорологов, помимо проливных дождей циклон принесет с собой сильнейшие ветра.

Нкомо отметил, что страна уже имеет опыт столкновения с циклоном. 16 марта на совещании комитета гражданской обороны был представлен план противодействия, который разработали в соответствии с предыдущим опытом.

По мнению Нкомо, каждая провинция готова встретиться со стихией. Помимо администраций, Замбия привлекла еще и вождей племен. Таким образом противодействовать стихии будут 10-12 тысяч человек.

Полиция и армия также примут участие в ликвидации последствий. Они будут разведывать ситуацию, а мобильные отряды помогать наиболее пострадавшим регионам. Чтобы смягчить удар стихии, для людей будут созданы специальные реабилитационные центры. Помимо этого, власти проведут оценку ущерба для решения вопроса помощи местным жителям.

Волонтеры и частные предприниматели также будут привлечены к ликвидации стихийных последствий.

На вопрос корреспондента об использовании в Зимбабве спасательного оборудования из России, директор отдела гражданской защиты ответил: