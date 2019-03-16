Население Зимбабве подготовилось к встрече с ураганом «Идай»
Ураган «Идай» обрушился на Африку 14 марта. Власти пострадавших стран всеми способами защищают жителей. О подготовке руководства Зимбабве к последствиям стихии рассказал директор зимбабвийского отдела гражданской защиты Натана Нкомо корреспонденту ФАН.
По словам Нкомо, если ориентироваться на урон, нанесенный ураганом Малави, Мозамбику и ЮАР, можно уверенно сказать, что последствия стихии ощутимы. Сейчас циклон движется в направлении Зимбабве. Власти ожидают, что события будут развиваться точно также, как и с перечисленными странами. Однако Восточный Хайлендс — горный район. Горы, по мнению политика, смогут немного снизить силу циклона.
Мощные дожди принесут много разрушений, но дело только ими не ограничится. По информации метеорологов, помимо проливных дождей циклон принесет с собой сильнейшие ветра.
Нкомо отметил, что страна уже имеет опыт столкновения с циклоном. 16 марта на совещании комитета гражданской обороны был представлен план противодействия, который разработали в соответствии с предыдущим опытом.
По мнению Нкомо, каждая провинция готова встретиться со стихией. Помимо администраций, Замбия привлекла еще и вождей племен. Таким образом противодействовать стихии будут 10-12 тысяч человек.
Полиция и армия также примут участие в ликвидации последствий. Они будут разведывать ситуацию, а мобильные отряды помогать наиболее пострадавшим регионам. Чтобы смягчить удар стихии, для людей будут созданы специальные реабилитационные центры. Помимо этого, власти проведут оценку ущерба для решения вопроса помощи местным жителям.
Волонтеры и частные предприниматели также будут привлечены к ликвидации стихийных последствий.
На вопрос корреспондента об использовании в Зимбабве спасательного оборудования из России, директор отдела гражданской защиты ответил:
«Да. Наша главная роль как департамента МЧС — координировать деятельность. Во время встречи комитета гражданской обороны мы сумели привлечь и мобилизовать ВВС Зимбабве, а также частных игроков, которые могут помочь в ликвидации последствий. Мы позаботились об обеспечении дополнительного водоснабжения для нуждающихся районов. Что важно — зимбабвийцам не нужно паниковать, все под контролем. Подобное происходит не в первый раз, сейчас у нас уже есть опыт противодействия подобным катаклизмам», — резюмировал он.