Беглов рассказал, как страница «ВКонтакте» помогает работать с обращениями горожан

Страница временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «ВКонтакте» помогает ему работать с обращениями граждан, для этого она и была заведена.

Об этом Беглов рассказал журналистам в субботу. Его слова приводит Информационное агентство «Невские новости».

По словам главы региона, завести страничку в социальной сети он решил из-за большого числа обращений, поступающих от горожан. Передовиками по количеству обращений к властям оказались Выборгский, Невский и Приморский районы – их жители наиболее часто обращаются с жалобами или предложениями.

При этом Беглов отметил, что иногда обратившимся гражданам приходится ждать ответа целый месяц, а иногда они получают неполный ответ и решения вопроса растягивается на два-три месяца. Особенно плохо, по словам Беглова, что нет оперативности и не все вопросы удается решить.

«Страничка «ВКонтакте» сегодня дает возможность выявить существующие проблемы… Деньги принадлежат прежде всего горожанам, и они должны знать, на что, в первую очередь, нужно потратить деньги, как они расходуются, и так далее. Это важно», - подчеркнул глава региона.

Напомним: о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов создал страничку в социальной сети стало известно 11 марта текущего года. Первым, кого губернатор добавил в друзья в «ВКонтакте» стал петербургский подросток – ученик старших классов.

Ранее в субботу сообщалось, что глава региона посетил с проверкой Выборгский район, где осмотрел аварийное здание бывшего кинотеатра, 117-ую поликлинику, а также проконтролировал строительство средней школы №110 и взял темпы проведения работ под личный контроль.