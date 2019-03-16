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17:09   16 Марта 2019
Весь мир

Huawei создаст виртуальный музей Запретного города с помощью 5G-технологий

Huawei создаст виртуальный музей Запретного города с помощью 5G-технологий

Компания Huawei, используя 5G-технологии, намерена создать виртуальную онлайн-версию высокого качества пекинского Запретного города — самого обширного в мире дворцового комплекса. Соглашение по проекту заключило руководство компании и дирекция музея «Гугун», которая следит за бывшей резиденцией китайских императоров. 

Согласно договоренности, китайская компания станет стратегическим партнером и начнет внедрять технологии искусственного интеллекта, благодаря которым создадут виртуальную копию «Запретного города». Копия будет доступна как онлайн-продукт. 

По словам директора музейного комплекса Шань Цзисян, с помощью технологии люди смогут «посетить» музей из любой точки мира. 

«При посещении нашего сайта можно будет воспользоваться более динамично организованным пакетом онлайн-услуг, насладиться высококачественными видеоматериалами о древней архитектуре и культурном достоянии», — отметил он. 

Проект предполагает, что люди со всего мира получат целостное и подробное представление о Запретном городе. Руководители музея также выразили надежду, что подписанный договор станет фундаментом для создания новых виртуальных проектов. 

Музей «Гугун» внедряет IT-технологий в Запретном городе уже более 20 лет. Известно, что на объекте проложили оптико-волоконные кабели длиной 40 километров, установили более 590 антенн для WI-FI. Помимо этого, администрацией музея была создана система, где хранятся сведения обо всех экспонатах хранилища. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#экономика #проект #общество #huawei #запретный город #5g-технологии

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