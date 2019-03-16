Huawei создаст виртуальный музей Запретного города с помощью 5G-технологий

Компания Huawei, используя 5G-технологии, намерена создать виртуальную онлайн-версию высокого качества пекинского Запретного города — самого обширного в мире дворцового комплекса. Соглашение по проекту заключило руководство компании и дирекция музея «Гугун», которая следит за бывшей резиденцией китайских императоров.

Согласно договоренности, китайская компания станет стратегическим партнером и начнет внедрять технологии искусственного интеллекта, благодаря которым создадут виртуальную копию «Запретного города». Копия будет доступна как онлайн-продукт.

По словам директора музейного комплекса Шань Цзисян, с помощью технологии люди смогут «посетить» музей из любой точки мира.

«При посещении нашего сайта можно будет воспользоваться более динамично организованным пакетом онлайн-услуг, насладиться высококачественными видеоматериалами о древней архитектуре и культурном достоянии», — отметил он.

Проект предполагает, что люди со всего мира получат целостное и подробное представление о Запретном городе. Руководители музея также выразили надежду, что подписанный договор станет фундаментом для создания новых виртуальных проектов.

Музей «Гугун» внедряет IT-технологий в Запретном городе уже более 20 лет. Известно, что на объекте проложили оптико-волоконные кабели длиной 40 километров, установили более 590 антенн для WI-FI. Помимо этого, администрацией музея была создана система, где хранятся сведения обо всех экспонатах хранилища.