Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Белорусское министерство внутренних дел в субботу, 16 марта, сообщило, что около 12 часов дня МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке на улице Аэродромная в районе бывшего аэропорта «Минск-1». Экскаватор извлек ее из земли. По информации МВД, к месту случившегося прибыл наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.

«Оцепили район и эвакуировали строителей», — отметили в ведомстве.

Саперы установили, что достали фугасную авиационную бомбу советского производства калибром 100 килограмм со взрывателем ФАБ-100. Других взрывоопасных предметов на территории строительной площадки не нашли. Авиабомбу погрузили в спецавтомобиль и в сопровождении экипажа ГАИ транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.