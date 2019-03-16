Сирийские власти подготавливают Пальмиру к туристическому сезону

Представители сирийского Управления археологического наследия Пальмиры разбирают завалы, которые остались после нападений террористов, в преддверии открытия туристического сезона, передает SANA. По информации агентства, сотрудники реставрационных мастерских и отвечающих за чистоту и порядок служб возвращают Пальмире прежний облик.

Реставрируют античный амфитеатр, который считается одной из главных достопримечательностей города. В мирное время там проводили фестивали и концерты. Центральную часть амфитеатра и колонны архитектурного комплекса тетрапилона взорвали боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) во время захвата Пальмиры в декабре 2016 - январе 2017 годов.

Террористы контролировали археологическое наследие города с мая 2015 года. Пальмиру освободили в марте 2016 года. Однако через полгода боевики вновь захватили город, но ненадолго. После повторного пребывания остались новые разрушения. Сирийское правительство восстанавливает памятники.