Парижская полиция задержала 31 участника протестов «желтых жилетов»

Еженедельная акция протеста участников движения «желтые жилеты» в Париже переросла в столкновения манифестантов с силами охраны правопорядка.

Как сообщает французский телеканал BFM, к настоящему моменту полицейские задержали 31 протестующего.

При этом Министерство внутренних дел страны сообщает, что участие в 18-й серии протестов принимают семь-восемь тысяч человек, из которых непосредственно в погромах участвуют около 1,5 тысяч человек.

Колонны протестующих стягиваются к центру Парижа со стороны вокзалов и южных предместий. Жандармерия и полиция блокировали прохождение группы в тысячу человек, шедшей от Северного вокзала на площадь Шарля де Голля. Другая группа протестующих пришла к центру Парижа со стороны вокзала Сен-Лазар. Ей удалось миновать полицейские заграждения и выйти на Елисейские Поля. Еще одна группа манифестантов находится на бульваре Монпарнас.

Полиция пытается разогнать агрессивно настроенных активистов, которые, скрывая свои лица под масками и шарфами, закидывают стражей порядка булыжниками, бутылками и самодельными взрывпакетами. Силовики в ответ применяют светошумовые и газовыми гранатами, а также водометами.

Напомним: в минувшую субботу – 9 марта – по данным МВД Франции, на акцию «желтых жилетов» вышли около 30 тысяч человек по всей стране, то есть это была самая малочисленная по числу активистов акция.