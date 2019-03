Парижская полиция задержала 31 участника протестов «желтых жилетов»

Еженедельная акция протеста участников движения «желтые жилеты» в Париже переросла в столкновения манифестантов с силами охраны правопорядка.

Как сообщает французский телеканал BFM, к настоящему моменту полицейские задержали 31 протестующего.

При этом Министерство внутренних дел страны сообщает, что участие в 18-й серии протестов принимают семь-восемь тысяч человек, из которых непосредственно в погромах участвуют около 1,5 тысяч человек.

Колонны протестующих стягиваются к центру Парижа со стороны вокзалов и южных предместий. Жандармерия и полиция блокировали прохождение группы в тысячу человек, шедшей от Северного вокзала на площадь Шарля де Голля. Другая группа протестующих пришла к центру Парижа со стороны вокзала Сен-Лазар. Ей удалось миновать полицейские заграждения и выйти на Елисейские Поля. Еще одна группа манифестантов находится на бульваре Монпарнас.

#PARIS: Revolutionary members of the #GiletsJaunes defending the #ArcDeTriomphe against #Macron's #regime forces for #ActeXVIII Later, it will be much more interesting when #YellowVests return after marching trough the streets for #16mars pic.twitter.com/Ct45lZAZbm