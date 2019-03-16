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16:14   16 Марта 2019
Россия

Глава Крыма назвал новые санкции США против РФ «неадекватным решением»

Глава Крыма назвал новые санкции США против РФ «неадекватным решением»

Глава Крыма Сергей Аксенов 16 марта назвал новые санкции США и других стран из-за происшествия в Керченском проливе «неадекватным решением» и сообщил, что отвлекаться на них не стоит. 

Напомним, США 15 марта ввели новые антироссийские санкции. Америка внесла в черный список восемь организаций и шесть физических лиц, связанных с РФ. Вашингтон связал ужесточение санкционного режима с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года и выборами, которые прошли в ДНР также в ноябре 2018 года. Известно, что тем, кто попал в черный список, заморозят активы в США. Также власти запретят гражданам и компаниям своей страны вести совместный бизнес с фигурантами санкционного списка. 

«Я лично не обращаю на это давно внимания и другим рекомендую не отвлекаться на неадекватные решения, которые принимаются руководством других стран, в первую очередь США», — отметил глава Крыма. 

В минувшую пятницу в черные списки попали замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Среди компаний, попавших под санкции США, оказались: «Концерн «Океанприбор», «Завод «Фиолент», «Судокомпозит», «Новые проекты», «Консоль-Строй», «Звезда», «Ярославский судостроительный завод» и «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили госграницу России, следуя из Черного в Азовское море. Сообщалось, что украинские моряки не выполняли предписаний российской стороны и опасно маневрировали. Корабли и весь украинский экипаж задержали российские пограничники. В отношении задержанных завели уголовные дела по факту нарушения госграницы России.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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