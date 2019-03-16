Глава Крыма назвал новые санкции США против РФ «неадекватным решением»

Глава Крыма Сергей Аксенов 16 марта назвал новые санкции США и других стран из-за происшествия в Керченском проливе «неадекватным решением» и сообщил, что отвлекаться на них не стоит.

Напомним, США 15 марта ввели новые антироссийские санкции. Америка внесла в черный список восемь организаций и шесть физических лиц, связанных с РФ. Вашингтон связал ужесточение санкционного режима с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года и выборами, которые прошли в ДНР также в ноябре 2018 года. Известно, что тем, кто попал в черный список, заморозят активы в США. Также власти запретят гражданам и компаниям своей страны вести совместный бизнес с фигурантами санкционного списка.

«Я лично не обращаю на это давно внимания и другим рекомендую не отвлекаться на неадекватные решения, которые принимаются руководством других стран, в первую очередь США», — отметил глава Крыма.

В минувшую пятницу в черные списки попали замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Среди компаний, попавших под санкции США, оказались: «Концерн «Океанприбор», «Завод «Фиолент», «Судокомпозит», «Новые проекты», «Консоль-Строй», «Звезда», «Ярославский судостроительный завод» и «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили госграницу России, следуя из Черного в Азовское море. Сообщалось, что украинские моряки не выполняли предписаний российской стороны и опасно маневрировали. Корабли и весь украинский экипаж задержали российские пограничники. В отношении задержанных завели уголовные дела по факту нарушения госграницы России.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.