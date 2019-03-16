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16:06   16 Марта 2019
Россия

Беглов скорректирует бюджет Петербурга с учетом предложений горожан

Беглов скорректирует бюджет Петербурга с учетом предложений горожан

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 16 марта, проинспектировал Выборгский район, посетил поликлинику №117, осмотрел аварийное здание заброшенного кинотеатра и взял под личный контроль строительство 110 школы. Журналисты спросили о перспективах корректировки городского бюджета. Беглов ответил, что жители города должны понимать, откуда петербургское правительство берет деньги.

«Когда все посчитаем, поймём, пойдем мы на осеннюю или весеннюю корректировку», — сказал врио губернатора. 

Беглов скорректирует бюджет Петербурга с учетом предложений горожан

По его словам, корректировка бюджета непосредственно связана с обращениями и предложениями петербуржцев — с пониманием ситуации и того, сколько денег требуется, чтобы воплотить в жизнь все необходимое. Правительство формирует бюджет снизу вверх, а не наоборот.

«Деньги принадлежат прежде всего горожанам, поэтому они должны знать, как они расходуются», — резюмировал Беглов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #бюджет #общество #беглов

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