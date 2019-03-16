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16:04   16 Марта 2019
Весь мир

Сотрудника съемочной группы RT, освещавшей протесты в Париже, ранили в ногу

Сотрудника съемочной группы RT, освещавшей протесты в Париже, ранили в ногу

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о ранении продюсера видеоагентства Ruptly в ходе возобновившихся в Париже протестов «Желтых жилетов».

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов». Едет в больницу», - написала Симонтьян в Telegram-канале, не уточнив имя раненного сотрудника. При этом она отметила: - «Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент (он) не может передвигаться самостоятельно».

При этом сообщается, что сотрудник Ruptly получил ранение в тот момент, когда он вел трансляцию непосредственно с места протестов.

Сотрудника съемочной группы RT, освещавшей протесты в Париже, ранили в ногу

Напомним: в субботу 16 марта во Франции проходит 18-ая еженедельная акция протестов, которые с осени прошлого года регулярно проводит движение «Желтые жилеты». Ранним утром – в 8.00 по местному времени (10.00 по московскому времени), задолго до начала акции участники протестов начали стягиваться к центру Парижа. Несколько больших групп, по нескольку сотен человек каждая, собрались на площади Шарля де Голля и начали двигаться в направлении к Елисейским полям. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на акцию протеста в столице вышли 7-8 тысяч человек.

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Автор: Александр Люблинский
#франция #париж #протесты #rt #ruptly #желтыежилеты

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