Замглавы МИД РФ пригласил президента Судана на саммит России и Африки в Сочи

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов пригласил президента Судана Омара аль-Башира на первый саммит Россия — Африка, который пройдет в Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что передал приглашение президенту аль-Баширу на саммит России и Африки, который станет первым в истории РФ и африканских стран, и который пройдет в октябре текущего года в Сочи. Об этом Богданов сообщил по окончании встречи с лидером Судана.

Также замглавы МИД РФ передал аль-Баширу «хорошие пожелания» от российского лидера Владимира Путина.

Напомним, в январе текущего года министры иностранных дел РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри встретились для обсуждения ситуации на Ближнем Востке и Северной Африки. Также политики в ходе беседы затронули тему обстановки в Сирии и Ливии.