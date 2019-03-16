Венесуэла попросит РФ помочь восстановить энергосистему после «блэкаута»

Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский сообщил в субботу, что Москва готова оказать Каракасу помощь в восстановлении системы энергоснабжения, поврежденной в результате недавних диверсий. Слова дипломата приводит агентство «Интерфакс».

«Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнеру Венесуэле в это трудное для нее время», - заявил Заемский.

При этом посол отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро создал специальную комиссию, которая займется расследованием аварии, произошедшей 8 марта, на самой мощной в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». Мадуро попросил у России технического содействия работе специальной комиссии.

«Что же касается восстановления энергосистемы страны, то в настоящее время венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере и какая помощь им для этого понадобится. После получения соответствующей заявки мы ее внимательно рассмотрим», - добавил дипломат.

Напомним: большая часть территории Венесуэлы, включая столицу страны – Каракас, осталась без света 7 марта, когда, по заявлениям властей, автоматическая система контроля ГЭС «Эль-Гури» подверглась кибератаке. Блэкаут продолжался до 11 марта, когда энергоснабжение в стране начало постепенно восстанавливаться. Это отключение стало самым масштабным в истории Венесуэлы.

По мнению Николаса Мадуро, к кибератаке на ГЭС и к последующим попыткам «раскачать ситуацию» в погрузившейся во тьму Венесуэле, непосредственное отношение имеют Соединенные Штаты Америки. Для этой же цели США инициировали волну информационных вбросов в западных СМИ о событиях в Венесуэле.

Одно из старейших британских изданий Times опубликовало материал, в котором говорится, что самолеты российской авиакомпании Nordwind якобы принимали участие в вывозе золота из Венесуэлы в Африку и на Ближний Восток. Авиакомпания опровергла данные после первых появлений в западной прессе.

Агентство Reuters распространило очередную «сенсацию»: в опубликованном материале говорилось, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы якобы изъяли около восьми тонн золота. Авторы ссылались на некие анонимные источники и представителя Национальной ассамблеи – сторонника главы протестной оппозиции Хуана Гуаидо. Однако никаких доказательств не предоставили. Также, Reuters распространяли недостоверные данные о том, что «Газпромбанк» якобы заморозил счета венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, что не имеет отношения к действительности.

Очередная креатура этого издания — утка об отправке так называемой «ЧВК Вагнера» в Каракас. Источником СМИ стал скандально известный лжеатаман Евгений Шабаев. Мошенника разоблачило Федеральное агентство новостей. Кроме того, западные СМИ настойчиво насаждают миф о гуманитарной катастрофе в стране, возникшей по вине действующего президента. При этом ни проамериканские СМИ, ни Вашингтон не считают нужным упомянуть, что ситуация в стране ухудшилась именно после введения американских санкций.

7 марта остались без света Каракас и большинство штатов Венесуэлы. Причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии стала, как заявляют власти, кибератака, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС. Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться лишь 11 марта.