Квартиру с брошенной пятилетней девочкой следовало проверить из-за долгов

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» заявила, что квартиру на Ленинградском шоссе, откуда была спасена брошенная девочка пяти лет, должна была проверить комиссия по делам несовершеннолетних после отключения воды и света.

По словам Кузнецовой, если в квартире отключены коммунальные услуги, комиссии по делам несовершеннолетних следовало заинтересоваться ситуацией. Помимо этого, если задолженность большая, в обязанности комиссии входит проведать обстановку внутри квартиры, поговорить с семьей. Однако она этого не сделала.

Детский омбудсмен также сообщила, что необходимо принять меры, чтобы улучшить работу ведомства. Она считает, что сейчас этот орган только привлекает к административной ответственности родителей, хотя в некоторых случаях им нужно помочь. Кузнецова добавила, что ее ведомство подало инициативу о повышении квалификации участников комиссии по делам несовершеннолетних.

Она также считает, что не стоит прятать соцпомощь от населения и заявила о необходимости предупреждать неблагоприятные ситуации.

«Семье не нужны штрафы, ей нужна поддержка и помощь. Может, достаточно порой просто консультации об услугах, льготах и пособиях, которые этой семье положены: она просто о них не знает», — резюмировала она.

Напомним, ребенка обнаружили 10 марта. По данным московского главка Следственного комитета, девочка не имеет социальных навыков и находится в истощенном состоянии. По словам соседей, мамы девочки не было несколько дней дома. Московский суд 12 марта арестовал мать ребенка Ирину Гаращенко на два месяца. Она обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетней, заведомо находящейся в беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства вместе с прокуратурой обратились в суд, чтобы лишить женщину родительских прав.

По данным врачей, в физическом плане девочка не отстает от ровесников, однако есть задержка умственного развития. Известно, что она не говорит, а только произносит некоторые слоги. Но врачи не ставят крест на ее способностях и допускают, что ребенок сможет догнать своих одногодок в развитии.