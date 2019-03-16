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Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

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Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

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15:28   16 Марта 2019
Россия

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Громкий скандал разразился на заседании свердловского обкома Коммунистической партии РФ – группа комсомольцев, примерно 20 человек, во главе с депутатом городской думы Андреем Пирожковым ворвались на заседание и потребовали отправить в отставку лидера регионального отделения партии Александра Ивачева.

Об этом в субботу сообщает информационное агентство ЕАН, отмечая, что на сорванном заседании обком собирался обсуждать роспуск местной комсомольской организации, а также исключение из партии и из обкома некоторых членов, включая комсомольского лидера Андрея Хабарова и бывшего депутата гордумы Эдуарда Мансурова.

Ворвавшиеся в зал заседания протестующие комсомольцы дружно скандировали «Позор», после чего присутствовавшие там коммунисты попытались вытолкать их за двери и началась драка.

После того, как комсомольцев вытолкали в фойе, они устроили там митинг, а также раздали журналистам листовки с фактами коррупции и поборов в обкоме.

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

По словам Андрея Пирожкова, которые приводит издание «Новый День», на текущей неделе партия назвала предателями и разогнала 63 активистов горкома, и комсомольцы, явившись на заседание обкома всего лишь просили дать им возможность высказаться.

«Я поговорил с правоохранителями, никаких юридических нарушений с нашей стороны не было. Все уладилось. Но в понедельник мы направим жалобу в Москву, потому что на Урале идет уничтожение комсомола», - добавил Пирожков.

В то же время член комитета Александр Ладыгин, который и вызвал полицию, обвинил молодых людей в попытке рейдерского захвата партийного помещения. При этом он заявил, что все протестующие на данный момент уже не являются членами комсомольской организации.

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Автор: Александр Люблинский
#кпрф #свердловская область #коммунисты #комсомольцы #обкомпартии

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