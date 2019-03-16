Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Житель Москвы увидел, что в одном из бизнес-центров блогер Алексей Навальный пьет кофе с публицистом Вячеславом Рабиновичем. Мужчина сфотографировал компанию без какой-либо цели, но написал в социальной сети «ВКонтакте», что передал бы фото журналистам, если бы такая возможность представилась.

«Я нечасто встречаю известных людей», — отметил москвич.

Однако сторонники Навального затравили мужчину в интернете. По их мнению, он «посмел» сфотографировать Алексея Анатольевича. Москвич обратился в полицию. Оказалось, что Рабинович тоже сфотографировал мужчину, выложил снимок в Twitter и попросил идентифицировать «чудика».

Когда мы с Навальным вышли попить кофе на первом этаже офисного центра, в котором находится ФБК, к нам подошёл какой-то хрен и начал нас снимать с очень близкого расстояния. Помогите идентифицировать этого чудика, пожалуйста. Это не «фанат» Алексея, это что-то типа «эшника». pic.twitter.com/8GYARZLjnD — Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) 13 марта 2019 г.

«Обмен» фотографиями закончился травлей. Москвич написал, что вечером пришел домой и увидел, что ему пишут незнакомые люди с фейковых страниц. Сторонники Навального нашли личную страницу мужчины, телефон, информацию о друзьях и родственниках. Угрозы в адрес москвича не прекращаются. Полицейские ответили, что рассмотрят заявление в течение 30 дней.

«Постоянно видишь заявки на покупку фотографий Навального и КО от журналистов, делаешь фото публичной личности в публичном месте, а для тебя этот возможный скромный заработок оборачивается настоящей травлей», — поделился мужчина.

Он добавил, что пытался связаться с запустившим травлю Рабиновичем. По его словам, публицист прочитал сообщение, но не ответил. Аналогично поступили модераторы социальных сетей Twitter и «ВКонтакте», передает Федеральное агентство новостей.