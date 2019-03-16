Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

 Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального
Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

 МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым
Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

 Замглавы МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» финансировал весь Запад

Замглавы МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» финансировал весь Запад

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

 Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального
Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

 МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым
Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

 Замглавы МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» финансировал весь Запад

Замглавы МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» финансировал весь Запад

15:25   16 Марта 2019
Россия

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Житель Москвы увидел, что в одном из бизнес-центров блогер Алексей Навальный пьет кофе с публицистом Вячеславом Рабиновичем. Мужчина сфотографировал компанию без какой-либо цели, но написал в социальной сети «ВКонтакте», что передал бы фото журналистам, если бы такая возможность представилась.

«Я нечасто встречаю известных людей», — отметил москвич.

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Однако сторонники Навального затравили мужчину в интернете. По их мнению, он «посмел» сфотографировать Алексея Анатольевича. Москвич обратился в полицию. Оказалось, что Рабинович тоже сфотографировал мужчину, выложил снимок в Twitter и попросил идентифицировать «чудика».

 

«Обмен» фотографиями закончился травлей. Москвич написал, что вечером пришел домой и увидел, что ему пишут незнакомые люди с фейковых страниц. Сторонники Навального нашли личную страницу мужчины, телефон, информацию о друзьях и родственниках. Угрозы в адрес москвича не прекращаются. Полицейские ответили, что рассмотрят заявление в течение 30 дней.

«Постоянно видишь заявки на покупку фотографий Навального и КО от журналистов, делаешь фото публичной личности в публичном месте, а для тебя этот возможный скромный заработок оборачивается настоящей травлей», — поделился мужчина.

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Он добавил, что пытался связаться с запустившим травлю Рабиновичем. По его словам, публицист прочитал сообщение, но не ответил. Аналогично поступили модераторы социальных сетей Twitter и «ВКонтакте», передает Федеральное агентство новостей.

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

«Оказывается, в стране действительно есть неприкосновенные люди. Некоторых даже в общественном месте сфоткать нельзя, хотя я просто проходил мимо», — резюмировал москвич.

Хейтеры затравили москвича из-за безобидного фото Навального

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#навальный #журналист #общество #угрозы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...