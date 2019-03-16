Беглов посетил поликлинику №117 в Осиновой роще после капремонта

Врио главы Петербурга Александр Беглов приехал 16 марта с визитом в поликлинику №117, которую капитально отремонтировали в конце прошлого года. Медицинское учреждение помогает жителям Парголово, Осиновой Рощи и поселка Левашово.

Поликлиника расположена в здании, где ранее находился военный госпиталь, поэтому ей требовался капитальный ремонт. С 2015 по 2016 год строители реконструировали центральный корпус, в котором находится отделение поликлиники для взрослых. Второй корпус был отремонтирован к концу 2018 года.

Сообщается, что Беглов также проконтролировал строительство отделения детской медицинской помощи СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» и стоматологического отделения для взрослого и детского населения СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4». Их открытие запланировано на текущий год.

Врио главы Петербурга приехал в Осиновую Рощу неслучайно, ведь в микрорайоне сложилась неприятная ситуация: элементарные удобства в шаговой доступности отсутствуют, также существуют трудности с общественным транспортом. Таким образом, жители города находятся в полуизоляции. Во время посещения Осиновой Рощи, Беглов заметил, что это недопустимое положение дел. Он сообщил о необходимости создания инфраструктуры вместе с застройкой микрорайонов.

Также глава Петербурга выдвинул инициативу для медперсонала выходить на смены в выходные дни за оплату, потому что работающим людям удобнее посещать врачей именно в субботу и воскресенье, считает он.

Детскую поликлинику по поручению Беглова должны открыть 1 июля (в День защиты детей). Поликлиника будет «бережливой». Планируется, что проблемы с очередями за счет этого разрешатся. Стоматологам поручено принимать людей не позднее 1 июля.

Жители города также пообщались с Бегловым. Во время беседы он призвал население активнее говорить о предложениях и инициативах, донося до власти сведения о болевых точках района. По его мнению, такая работа ускорит процесс развития среды Петербурга в сторону комфорта и доступности.

Известно, что до 2023 года в Выборгском районе должно открыться 14 детсадов и девять школ. Об этом также сообщил глава города.