Свыше 300 школьников из Севастополя вступили в Юнармию

Ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия пополнились ребятами из Севастополя

Торжественная церемония вступления 300 севастопольских детей и подростков в Юнармию, приуроченная к пятой годовщине Крымской весны, прошла в субботу на территории мемориального комплекса «Малахов курган».

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота, сообщает агентство ТАСС.

«Более 300 детей и подростков Севастополя приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Малахов курган» у Оборонительной башни с Вечным огнем», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что церемония приема юных севастопольцев в ряды Юнармии прошла в присутствии командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеевва, представителей городской администрации и ветеранов флота.

Идею возродить в России военно-патриотическое воспитание молодежи выдвинул в 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу. При этом, выступая в 2016 голу на первом Всероссийском слете Юнармии глава Минобороны заявил, что основной целью движения является не подготовка кадров для российских Вооруженных сил, а воспитание здоровых и патриотически настроенных граждан.

По словам министра, в стране планируется создать сотни центров патриотического воспитания, в которых для детей и подростков будут проводится военно-патриотические игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, походы по местам боевой славы и вахты памяти. Юнармейцы будут принимать участие в конкурсах, состязаниях и олимпиадах, для них будут организованы профильные специализированные формирования и военно-патриотические клубы. При этом Шойгу отметил, что Министерство обороны, со своей стороны окажет детско-юношескому движению помощь и поддержку. Признанные лучшими юнармейские отряды в качестве поощрения смогут принять участие в масштабных мероприятиях Минобороны, а также будут приглашаться для участия в военных парадах.