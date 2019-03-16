Замглавы МИД РФ: Деятельность «Белых касок» финансировал весь Запад

Псведогуманитарную организацию «Белые каски», которая известна постановками и видеофальсификациями о мнимых применениях Дамаском химоружия, финансировал практически весь западный мир. Об этом стало известно в ходе интервью ТАСС от заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.

По его словам, за политическую и публичную раскрутку БК отвечала британская частная компания Syrian Campaign, которая принадлежит агентству Breakthrough Media. Известно, что она наплодила более 70 НПО «гуманитарного характера» в Сирии. Согласно опубликованному МИД Великобритании отчету о деятельности за 2016 и 2017 год государственного межведомственного британского Фонда предотвращения конфликтов, фонд предусмотрел расходы по Сирии в размере 38 миллионов евро, из которых БК с помощью посредников получили 9 миллионов евро.

Помимо этого, компания получала финансы и по линии Агентства международного развития США. За пять лет (с 2014 года) американская компания перевела БК не менее 23 миллионов долларов через компанию Chemonics, которая тесно сотрудничает с фондом Клинтонов и известна благодаря скандалам о нецелевом расходовании денег во время ликвидации последствий землетрясения на Гаити, отметил высокопоставленный дипломат.

«Политическая поддержка и финансирование БК осуществлялись также Фондом братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund), Атлантическим советом (Atlantic Council), агентствами международного развития Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Новой Зеландии, Турции и Японии, а также Катара. Общий объем иностранного государственного финансирования БК в 2013–2016 годах оценивается в $150 млн», — сообщает Сыромолотов.

Политик также напомнил, что в мае прошлого года Вашингтон прекратил финансирование «Белых Касок». Однако уже в июне Госдеп и Агенство по международному развитию снова выдели более 6,5 миллионов долларов на рабочую деятельность компании и расследование преступлений в Сирии по решению американского президента Дональда Трампа. В середине мая прошлого года Великобритания также увеличила финансовую помощь БК. Ранее постпред Великобритании Карен Пирс во время очередного заседания СБ ООН заявила, что Лондон передал гуманитарным организациям в Сирии, в том числе и БК, порядка 400 миллионов долларов.