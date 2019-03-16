Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеров РФ» Александр Перенджиев считает, что беженцев, которые находятся в лагере «Эр-Рукбан», используют не только для вербовки террористов, но и в качестве рабов. По его словам, беженцев также используют для имитации существования многочисленных бандформирований, которых в реальности нет.

«По-видимому, это все делается ради денег», — сказал военный эксперт.

Перенджиев рассказал Федеральному агентству новостей, что боевики получают деньги от спонсоров за счет подставных соратников из числа беженцев. Аналогичным образом они отчитываются о проделанной работе, чтобы получить вознаграждение. В сфере террористического бизнеса есть определенные махинации и способы мошенничества.

«Американцы стали заложниками этой истории», — считает Перенджиев.

Разные террористические группировки в Ат-Танфе постоянно делят деньги, продолжил военный эксперт. Боевики используют группировки-однодневки, которые создают из числа заложников, чтобы получить деньги. Как только они их получают, группировки исчезают.

«Законы воровства средств, выделяемых США на террористическую деятельность в Сирии, очень хитрые», — резюмировал Перенджиев.

Боевики с семьями живут в лагерях севернее и западнее «Эр-Рукбана», некоторые — в нем самом. Среди других боевиков Ат-Танфа особо выделяется «Джейш Магавир Ат-Таура» — эфемерная группировка, которую создал Пентагон якобы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Американские военные придумали новую группировку после распада Revolutionary Commando Army.

Под крышей «Магавир Ат-Таура» США попытались переправить боевиков из Ат-Танфа на северо-восток САР, включив их в состав «Сирийских демократических сил» (SDF). Однако уехали не многие, а половина из них вернулась обратно, потому что не сложились отношения с курдами. В итоге группировка — виртуальный проект для интернета, колеблющийся в численности от 20 до 200 человек, передает ФАН.