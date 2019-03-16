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13:42   16 Марта 2019
Россия

МИД РФ заявил об ответных мерах за новые санкции ЕС

МИД РФ заявил об ответных мерах за новые санкции ЕС

МИД РФ, комментируя решение ЕС ввести санкции из-за происшествия в Керченском проливе в ноябре прошлого года в отношении россиян, заявило, что Россия не оставит этот шаг без ответа. 

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — сказано на сайте МИД РФ. 

Напомним, три украинских корабля в ноябре 2018 года нарушили российскую границу. Корабли ВМС Украины вошли в акваторию территориального моря РФ, которая была временно закрыта, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Известно, что украинские моряки не подчинялись требованиям российской стороны и опасно маневрировали. Корабли, 22 моряка и два сотрудника СБУ задержали. Трое из них были ранены и их госпитализировали. Их жизни и здоровью угрозы нет. В отношении задержанных завели уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы. 

Российский президент Владимир Путин назвал это провокацией и отметил, что среди задержанных моряков были два сотрудника службы безопасности Украины, руководившие этой операцией. Президент подчеркнул, что пограничники России выполняли свои задачи, защищая госграницы страны. Он также считает, что провокация была совершена в целях поднятия низкого рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко перед выборами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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