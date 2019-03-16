Первый этап строительства катарского курорта Diar's Houara в Марокко завершен

Кронпринц Катара шейх Абдулазиз бин Ахмед Аль Тани в субботу торжественно открыл Hilton Luxury Hotel и 18-луночное поле для гольфа.

Об этом сообщает местное Gulf Times, отмечая, что помимо катарского кронпринца в церемонии открытия гостиницы в Марокко участие приняли: губернатор региона Танжер-Тетуан-Аль-Хосейма Мохамед Мхидия, министр туризма и министр воздушного транспорта, социальной экономики и ремесел Мохамед Саджид, а также высокопоставленные катарские чиновники.

Напомним: о том, что Hilton намерен вернуться в Марокко было объявлено в 2012 году. Отмечалось, что планируется возвестим два элитных отеля. Общая площадь курортного комплекса рядом с пляжем, как отмечалось, составит порядка 240 тысяч квадратных километров.