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Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

 МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым
Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

Эксперт считает, что боевики держат беженцев в заложниках в лагере «Эр-Рукбан»

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13:40   16 Марта 2019
Весь мир

Первый этап строительства катарского курорта Diar's Houara в Марокко завершен

Первый этап строительства катарского курорта Diar's Houara в Марокко завершен

Кронпринц Катара шейх Абдулазиз бин Ахмед Аль Тани в субботу торжественно открыл Hilton Luxury Hotel и 18-луночное поле для гольфа.

Об этом сообщает местное Gulf Times, отмечая, что помимо катарского кронпринца в церемонии открытия гостиницы в Марокко участие приняли: губернатор региона Танжер-Тетуан-Аль-Хосейма Мохамед Мхидия, министр туризма и министр воздушного транспорта, социальной экономики и ремесел Мохамед Саджид, а также высокопоставленные катарские чиновники.

Напомним: о том, что Hilton намерен вернуться в Марокко было объявлено в 2012 году. Отмечалось, что планируется возвестим два элитных отеля. Общая площадь курортного комплекса рядом с пляжем, как отмечалось, составит порядка 240 тысяч квадратных километров.

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Автор: Александр Люблинский
#курорт #строительство #открытие #марокко #катар #первыйэтап #кронпринц

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