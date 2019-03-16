Французский мэр считает возвращение Крыма в РФ единственно верным решением

Глава города Бриен-ле-Шато во Франции, бывший депутат от департамента Об Николя Дюик, посетивший Крым в ближайшие дни в составе французской делегации, заявил, что вернуть Крым в состав России — единственно правильное решение.

13 марта в Крым приехала французская делегация. В ее состав вошли почетные парламентеры, депутаты Нацсобрания (как бывшие, так и действующие), а также представители местных властей, в частности городские мэры. Гости из Франции встретились с руководством Госсовета Крыма и представителями Молодежного парламента полуострова. 16 марта делегация приехала в Ялту. Сообщается, что зарубежных гостей встречали по русской традиции — хлебом и солью. Во время прогулки по ялтинской набережной местные жители и гости курорта пообщались с французами.

Дюик отметил, что в Крым приезжает шестой раз

«Это всегда большая радость», — сообщил он.

И констатировал мир и безопасность крымских жителей.

По мнению Дюика, вернуть Крым в состав России было самым правильным и возможным решением для предотвращения насилия. Он подчеркнул, что это решение было принято людьми на референдуме.

С ним согласился парламентер от департамента Воклюз.

«Это решение, которое принадлежит народу. Это важно», — прокомментировал он.

И добавил, что для него это логическое и нормальное волеизъявление крымского народа.