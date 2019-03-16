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12:47   16 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ считает, что лучше отсрочить Brexit, чем действовать неупорядоченно

Глава МИД ФРГ считает, что лучше отсрочить Brexit, чем действовать неупорядоченно

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас допустил возможность отсрочить Brexit, чтобы предотвратить неупорядоченный выход Великобритании из ЕС. 

На своей странице в Twitter он написал, что никто не желает неупорядоченного Brexit.

«Лучше сделать еще один круг почета с небольшой отсрочкой прежде, чем дело до этого дойдет», — отметил он. 

Также Масс отметил, что нельзя игнорировать возможность предотвращения выхода без сделки. Однако он подчеркнул, что смысл отсрочки будет только в случае, если «Лондон скажет, каков его план выхода».

Ранее британские парламентеры поддержали инициативу правительства перенести дату выхода Англии из Европейского Союза на более поздний срок. Известно, что правительство Британии должно направить запрос Евросоюзу об отсрочке Brexit до конца июня. Но только в том случае, если Палата общин одобрит до 20 марта условия Brexit, которые были достигнуты премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если соглашение условий не одобрят, кабмин потребует еще большую отсрочку. Ее продолжительность будет согласована с ЕС.

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Автор: Софья Белоцерковская
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