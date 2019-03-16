Глава МИД ФРГ считает, что лучше отсрочить Brexit, чем действовать неупорядоченно

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас допустил возможность отсрочить Brexit, чтобы предотвратить неупорядоченный выход Великобритании из ЕС.

На своей странице в Twitter он написал, что никто не желает неупорядоченного Brexit.

Den ungeregelten #Brexit kann niemand wollen. Lieber noch eine Ehrenrunde mit kurzer Verlängerung, bevor es dazu kommt. Wir sollten keine Gelegenheit auslassen, einen Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Eine Verlängerung ergibt aber nur Sinn, wenn London sagt, was der Plan ist. — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 16, 2019

«Лучше сделать еще один круг почета с небольшой отсрочкой прежде, чем дело до этого дойдет», — отметил он.

Также Масс отметил, что нельзя игнорировать возможность предотвращения выхода без сделки. Однако он подчеркнул, что смысл отсрочки будет только в случае, если «Лондон скажет, каков его план выхода».

Ранее британские парламентеры поддержали инициативу правительства перенести дату выхода Англии из Европейского Союза на более поздний срок. Известно, что правительство Британии должно направить запрос Евросоюзу об отсрочке Brexit до конца июня. Но только в том случае, если Палата общин одобрит до 20 марта условия Brexit, которые были достигнуты премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если соглашение условий не одобрят, кабмин потребует еще большую отсрочку. Ее продолжительность будет согласована с ЕС.