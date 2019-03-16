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12:38   16 Марта 2019
Россия

Аксенов считает перспективным иск к Украине за пребывание Крыма в ее составе

Аксенов считает перспективным иск к Украине за пребывание Крыма в ее составе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что претензия к Киеву по поводу ущерба от пребывания республики в составе Украины имеет правовые основания. Подсчитывать ущерб и готовить иск будет группа депутатов Госдумы и парламентарии региона. 

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Вячеслав Володин дал поручение посчитать экономический ущерб за время, пока Крым был в составе Украины. Спикер Госдумы считает, что Киев должен возместить убытки российской стороне. Такое поручение Володин направил профильным комитетам ГД и госсовету Крыма. 

Аксенов отметил, что рабочую группу для решения вопроса создадут на уровне ГД и парламента Крыма. Также к работе будут привлечены юристы-международники и другие специалисты. 

«Механизм изучим, думаю быстро, в течение месяца, приступим к подсчету ущерба. Практики такой не было, но то, что правовые перспективы предъявить такие иски (властям Украины) и получить справедливо то, что было отнято у республики, – есть», — прокомментировал крымский глава. 

Он также подчеркнул, что не знает, будет ли российская сторона подавать иск в международные организации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #иск

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