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12:20   16 Марта 2019
Весь мир

Новозеландские власти попросили очевидцев теракта не покидать дома

Новозеландские власти попросили очевидцев теракта не покидать дома

Россиянка чудом не столкнулась с Брентом Таррантом, расстрелявшим людей в Крайстчерч. Она рассказала телеканалу«360», что переехала в Новую Зеландию из Петербурга 17 лет назад.

«Во время атаки я была в здании министерства социального развития недалеко от Линвуд-авеню, как раз где напали на мечеть», — сказала она.

Сотрудников и посетителей увели в отдельное помещение. Охрана встала у двери и попросила молча слушать инструктаж. Ничего не рассказывали, но другие люди уже написали в Facebook, что неизвестные расстреливают людей в мечети. 

«Это было жутко. Я поняла, что это совсем рядом. Стрелки разбежались. Их еще не поймали», — поделилась собеседница телеканала.

 

«Полиция не разрешала выходить, но я знала эту местность, поэтому прислушалась — сирен уже не было, и мы решили уехать», — рассказала она.

Сейчас в городе тихо, продолжила она. Новозеландские власти попросили не покидать дома, закрыть окна и двери, не выпускать детей. Опасаются провокаций. Местных жителей шокировало случившееся. Ведь в городе всего две мечети и обычно люди там сидят тихо, что даже песни не слышны из минаретов. Но именно в пятницу, когда собрались мусульмане, чтобы помолиться о мире, пришли люди с оружием.

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Автор: Анатолий Кубарев
#теракт #фото #крайстчерч #новая зеландия

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