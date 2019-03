Новозеландские власти попросили очевидцев теракта не покидать дома

Россиянка чудом не столкнулась с Брентом Таррантом, расстрелявшим людей в Крайстчерч. Она рассказала телеканалу«360», что переехала в Новую Зеландию из Петербурга 17 лет назад.

Сотрудников и посетителей увели в отдельное помещение. Охрана встала у двери и попросила молча слушать инструктаж. Ничего не рассказывали, но другие люди уже написали в Facebook, что неизвестные расстреливают людей в мечети.

Сейчас в городе тихо, продолжила она. Новозеландские власти попросили не покидать дома, закрыть окна и двери, не выпускать детей. Опасаются провокаций. Местных жителей шокировало случившееся. Ведь в городе всего две мечети и обычно люди там сидят тихо, что даже песни не слышны из минаретов. Но именно в пятницу, когда собрались мусульмане, чтобы помолиться о мире, пришли люди с оружием.

This is the Christchurch of New Zealand. Christian horror terrorists. (Brenton tarrant) pic.twitter.com/qn3XyCEAiv