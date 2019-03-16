Третий самолет МС-21-300 впервые взлетел

Министерство промышленности и торговли РФ в субботу, 16 марта, сообщило, что на аэродроме Иркутского авиационного завода впервые взлетел третий опытный российский пассажирский самолет МС-21-300. По информации ведомства, самолет летал полтора часа.

«Проходил на высоте до 3,5 тысяч метров при скорости до 500 километров в час», — уточнили в Минпромторг.

16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 км/час.https://t.co/TuNFtyeEW3 pic.twitter.com/4cTnqhRTc3 — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) 16 марта 2019 г.

Полет прошел в штатном режиме. Президент научно-производственной корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь отметил, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21-300, который достраивают на Иркутском авиационном заводе. По его словам, самолеты строят на новых автоматизированных линиях, обеспечивающих высокую точность и качество сборки.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что летные испытания МС-21-300 продолжаются. В субботу, 16 марта, подключился третий самолет, который оснастили не только специальным оборудованием, но и пассажирским салоном.