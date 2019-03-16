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11:26   16 Марта 2019
Россия

Третий самолет МС-21-300 впервые взлетел

Третий самолет МС-21-300 впервые взлетел

Министерство промышленности и торговли РФ в субботу, 16 марта, сообщило, что на аэродроме Иркутского авиационного завода впервые взлетел третий опытный российский пассажирский самолет МС-21-300. По информации ведомства, самолет летал полтора часа. 

«Проходил на высоте до 3,5 тысяч метров при скорости до 500 километров в час», — уточнили в Минпромторг.

 

Полет прошел в штатном режиме. Президент научно-производственной корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь отметил, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21-300, который достраивают на Иркутском авиационном заводе. По его словам, самолеты строят на новых автоматизированных линиях, обеспечивающих высокую точность и качество сборки.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что летные испытания МС-21-300 продолжаются. В субботу, 16 марта, подключился третий самолет, который оснастили не только специальным оборудованием, но и пассажирским салоном.

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Автор: Анатолий Кубарев
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