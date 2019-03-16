Греческие журналисты поделились своими впечатлениями от посещения Крыма

Фотовыставка «Крым сегодня» открылась в Российском центре науки и культуры в столице Греции - Афинах.

На фотовыставке, посвященной пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией, выступили журналисты, посетившие Крым осенью 2018 года. Никос Бардуниасм – директор греческой медиагруппы «Канал 1», а также Петрос Касиматис – редактор-расследователь из медиагруппы Kanaliena рассказали о своих впечатлениях от посещения полуострова на открытии выставки.

По словам Касиматиса, сейчас в Крыму повсюду ведутся «большие работы», весь полуостров превратился в завод.

«Нас очень взволновало то, что мы видели всюду следы византийского эллинизма. Мы слышали греческий язык в школах, где его преподают как второй язык», - рассказал журналист.

Во время посещения монастырей, по его словам, они видели иконы, написанные в греческом стиле и с именами греческих святых. Также журналист указал на множество греческих названий, сохранившихся в Крыму – Евпатория, Ялта, Симферополь и Севастополь, и другие.

При этом Касиматис отметил, что журналистов из Греции интересовали мнения и личные взгляды людей, пять лет назад принявших решение уйти от Украины и вернуться в Россию.

Никас Бардуниас, со своей стороны, добавил, что они прилетели в Крым, никого там не зная, и им очень помогли таксисты – «лучшие друзья журналистов»

«Мы прилетели – прекрасный, новый, современный аэропорт, как другие европейские. И как только мы прибыли, мы соприкоснулись с незаконными мерами против Крыма – мобильные телефоны (с европейскими сим-картами) не работали», - рассказал он.

Также Бардуниас рассказал, что они очень много общались и с таксистами, и с молодежью и все они говорили о своем желании вернуться в Россию. При этом, по его словам, узнав, что их собеседники приехали из Греции, никто не боялся продолжать с ними разговор.

«Там много национальностей, и все они живут мирно – русские, украинцы, греки, татары, евреи. И нет проблем религиозных. Там и православные, и мусульмане. Мы пришли в одну школу, и на меня большое впечатление произвело то, что маленькие дети говорили на греческом языке», - добавил он.

По словам Бардуниаса, украинские власти в прошлом не вкладывали в Крым деньги, ничего не давали полуострову, в отличие от нынешних властей – которые пытаются многие вещи исправить. В будущем у Крыма, по мнению греческих журналистов, будут большие перспективы в туристической сфере, а меры, принятые Евросоюзом, будут преодолены.

Кроме того, Бандуриас рассказал, что после публикации его статьи «Из Крыма с любовью», посол Украины в Греции направил ему письмо, в котором назвал журналистов врагами, так как они посетили полуостров без разрешения украинских властей.

«Это ошибка. Мы не враги. Мы поехали посмотреть и написать о том, что увидели», - добавил он при этом.

В заключение оба журналиста выразили желание вернуться в Крым и привезти с собой большую группу коллег, которые потом честно напишут обо всем, что увидят, не боясь угроз и включения в «черный список».