Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Омске
Взрыв газа произошел в субботу утром в жилой девятиэтажке по улице Маяковского в Омске.
Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает РИА Новости, отмечая, что в результате взрыва никто не пострадал и конструкция задания не повреждена.
«На улице Маяковского в доме №44 произошел хлопок газовоздушной смеси. При взрыве повреждены стекла кухни», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что, по предварительным оценкам, жителей дома, где произошел взрыв, эвакуировать не потребуется. Подробности произошедшего уточняются.