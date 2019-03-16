Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Омске

Взрыв газа произошел в субботу утром в жилой девятиэтажке по улице Маяковского в Омске.

Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает РИА Новости, отмечая, что в результате взрыва никто не пострадал и конструкция задания не повреждена.

«На улице Маяковского в доме №44 произошел хлопок газовоздушной смеси. При взрыве повреждены стекла кухни», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по предварительным оценкам, жителей дома, где произошел взрыв, эвакуировать не потребуется. Подробности произошедшего уточняются.