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Россия зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в Сирии

Россия зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в Сирии

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Фонд в Новой Зеландии собрал полтора миллиона долларов пострадавшим

10:57   16 Марта 2019
Весь мир

Россия зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в Сирии

Россия зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии за субботу, 16 марта. По данным ведомства, группы контроля следят за соблюдением режима прекращения огня и помогают сирийцам восстановить мирную жизнь.

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в САР зафиксировала шесть нарушений режима перемирия, из них четыре в Алеппо, в Идлиб и в Латакия. Турецкая часть представительства зафиксировала 19 случаев стрельбы, из них шесть в Латакия, восемь в Хама, два в Идлиб и три в Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #минобороны

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